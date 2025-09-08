España,entre los países a los que los talibanes agradecen ayuda tras terremoto Afganistán

Kabul, 8 sep (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes ha agradecido públicamente este lunes la ayuda humanitaria enviada por decenas de países para paliar los efectos del devastador terremoto de la semana pasada en Afganistán, una lista en la que se incluye a España, además de a potencias como Estados Unidos, China o Rusia.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán expresa su gratitud a los gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales y organismos de derechos humanos por sus mensajes de condolencias y solidaridad, así como por la asistencia humanitaria», indicaron con un comunicado.

En la lista figuran tanto vecinos y aliados como Irán, Pakistán y Catar, como la Unión Europea, Francia o España, así como potencias occidentales con las que mantienen una relación de hostilidad, como Estados Unidos y el Reino Unido.

El Gobierno español, a través de la Agencia Española de Cooperación (Aecid), destinó una ayuda inicial de medio millón de euros para las víctimas. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, esta aportación se canaliza a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El inusual gesto diplomático de los talibanes, difundido en sus redes sociales, es significativo por producirse en un contexto de profundo aislamiento internacional. Desde su toma del poder en 2021, el régimen no ha sido reconocido oficialmente por ningún país del mundo y opera bajo severas sanciones.

La catástrofe ha dejado más de 2.200 muertos, más de 3.600 heridos y casi 7.000 viviendas destruidas, golpeando a una nación donde casi la mitad de la población ya dependía de la ayuda para sobrevivir.

La capacidad de Afganistán para responder a la catástrofe está críticamente comprometida por una grave escasez en todos los frentes. Los médicos en la zona cero han alertado de la falta de «medicamentos esenciales», kits de trauma y productos sanguíneos, una carencia confirmada por informes de la ONU que revelan que más de la mitad de las aldeas no tienen suministros médicos adecuados.

A esto se suma un sistema de ambulancias débil y con recursos insuficientes, con una severa falta de vehículos en funcionamiento, combustible y personal capacitado, lo que paraliza la evacuación de heridos graves. EFE

