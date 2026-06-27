España: Austria o Argelia en dieciseisavos

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Iñaki Dufour

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La primera posición dirigirá a la selección española hasta Los Ángeles, donde jugará el jueves 2 de julio a las 21:00 hora española (19:00 GMT) contra el segundo clasificado del grupo J, aún en disputa esa plaza entre Austria y Argelia, enfrentadas además de forma directa este domingo.

Ya primera de ese cuarteto Argentina, a la que esquiva el conjunto dirigido por Luis de la Fuente hasta una hipotética final el 19 de julio en Nueva Jersey, las opciones para España son solo esas dos en la primera de las eliminatorias: ambas con tres puntos, dependerá de cuál de las dos gane en su duelo dominical. A Austria le basta con el empate. A Argelia nada más le vale ganar.

Son las dos selecciones que asoman ya para España, que es favorita en cualquiera de los casos, pero quizá con la complejidad que supone la presión alta que induce Ralf Rangnick a su equipo en su estilo de juego. Sí le sirvió para doblegar a Jordania por 3-1 (el choque fue igualado hasta el minuto 76), pero no a Argentina, con la que cayó por 2-0.

Comparativamente, Argelia fue derrotada por 3-0 por la Albiceleste en la primera jornada, pero se impuso por 1-2 a Jordania, con remontada del minuto 69 en adelante, con el que gol del empate en ese momento de Nadir Benbouali y Amine Gouiri, el destacado atacante del Olympique de Marsella y autor del tanto decisivo de la victoria en el minuto 82 para llegar a la última cita de la primera fase con la ocasión de ser incluso segunda de su cuarteto.

En Austria, vigésimo cuarta en el ranking mundial, juegan futbolistas como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautovic o el central del Elche David Affengruger.

Mientras que en Argelia, cuatro puestos más abajo en la clasificación de la FIFA, figuran el portero Luca Zidane; Riyad Mahrez, ya por los 35 años y en la liga saudí tras salir del Manchester City; Rayan Air-Nouri, ahora en ese club; el defensa del Borussia Dortmund Ramy Bensenbaini o el citado atacante del Marsella Amine Gouiri, entre otros.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic desde febrero de 2024, ha ganado cinco de sus ocho encuentros en 2026, con un empate y dos derrotas. Y solo ha jugado en una ocasión contra España. Fue el 12 de junio de 1986, hace 40 años, con victoria española por 3-0 con dos goles de Ramón Calderé y uno de Eloy Olalla.

Su mejor resultado en un Mundial son los octavos de final que alcanzó en Brasil 2014, cuando llevaron al límite a Alemania, hasta una agónica prórroga. «Voy a tumbarme en el barril de hielo durante tres días”, expresó entonces Mertesacker, central del conjunto germano, campeón final, a la ‘ZDF’ tras el duelo, según rememora la FIFA. No había vuelto al Mundial hasta ahora, en 2026.

“Todo el mundo pensaba que encajaríamos cinco, seis o incluso siete goles, pero jugamos un partido excepcional. Aunque no ganamos, recuerdo que, tras la derrota, el público de Porto Alegre nos vitoreó por todo lo alto. Nos convertimos en el equipo favorito y causamos furor. Me acuerdo de la inmensa alegría de las 40 millones de conciudadanos que lo dejaron todo para ver el partido”, rebobinó, en una entrevista con la FIFA, Vahid Halilhodžić, entonces seleccionador de Argelia, que, en cualquier caso, solo ha ganado cuatro de sus quince partidos en la historia de los Mundiales.

Austria ha vencido 13 de sus 31 choques en las fases finales de los Mundiales, con 14 derrotas. Ni jugaba el torneo desde 1998. Hace 28 años. Y su mejor resultado fue la tercera posición en la edición de 1954, por detrás de la República Federal de Alemania y Hungría. Hace 76 años.

España domina los precedentes contra el equipo centroeuropeo, aún más en los últimos tiempos. De sus 16 duelos, se impuso a ese rival en nueve ocasiones, con tres empates y cuatro derrotas, ninguna de ellas en los últimos cinco duelos entre sí, con un 9-0 incluido el 27 de marzo de 1999 en Mestalla, en Valencia. Su último choque directo data del 18 de noviembre de 2009 con un 1-5 para el conjunto entonces dirigido por Vicente del Bosque, con goles de David Villa (2), Cesc Fábregas, Dani Güiza y Pablo Hernández. EFE

id/laa