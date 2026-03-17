España «no renuncia» a oficialidad UE de catalán, euskera y gallego, aún fuera de agenda

2 minutos

Bruselas, 17 mar (EFE).- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, aseguró este martes que España «no va a renunciar» a conseguir que el catalán, euskera y gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea, pese a que la cuestión lleva nueve meses fuera de la agenda de la reunión de ministros donde debe tomarse la decisión final.

A su llegada al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, Sampedro aseguró que, «como cualquier otro tema», el debate sobre las tres lenguas cooficiales españolas se sigue tratando aunque no esté en la agenda formal de los ministros, donde apareció por última vez en julio de 2025.

«Las reformas de la Unión no están en la agenda y eso no significa que no se siga avanzando. Seguimos avanzando sobre nuestros contactos con todos los Estados miembros y muy particularmente con Alemania, después de esa declaración conjunta que aprobamos en octubre pasado», dijo Sampedro.

Los gobiernos de España y Alemania acordaron en octubre iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de que las lenguas oficiales distintas del español, como el catalán, sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea, si bien Berlín precisó posteriormente que su posición al respecto «no había cambiado».

«España, lo he dicho muchas veces, no va a renunciar a esta prioridad y vamos a seguir trabajando en ello», añadió el secretario de Estado.

Preguntado por si hay opciones de que el tema vuelva a la agenda durante la presidencia chipriota del Consejo, que acaba el 30 de junio, Sampedro dijo que dependerá de cuándo se pueda «constatar que hay el consenso necesario». EFE

lzu-asa/jgb

(vídeo)(foto)