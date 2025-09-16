España «no va a cesar» en la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE

2 minutos

Bruselas, 16 sep (EFE).- El secretario de Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, dijo este martes que «España no va a cesar» en sus esfuerzos por lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el bloque comunitario, pese a que los Veintisiete no debatirán hoy el asunto en una reunión en Bruselas.

«(España) no va a cesar en la defensa de lo que consideramos que es un interés nacional, una representación de la identidad nacional española», señaló Sampedro en declaraciones a la prensa, a su llegada al consejo de Asuntos Generales, el foro en el que se ha debatido la oficialidad de las lenguas.

La última vez que los Veintisiete trataron la cuestión fue el pasado 18 de julio, en un encuentro que según algunas fuentes llegó a ser tenso en algunos momentos, principalmente con Alemania y en el que ante la falta de unanimidad necesaria para modificar el reglamento del régimen lingüístico de la UE, se aplazó la votación para más adelante.

Pese a ello, el secretario de Estado aseguró hoy que es «optimista» a que la cuestión vuelva a la agenda del orden del día de los próximos consejos de Asuntos Generales que se celebrarán mensualmente bajo la presidencia danesa de la UE, que termina el 31 de diciembre.

«Ya no hay dudas de que (no) se puedan crear otros precedentes con lenguas (…), ya no hay dudas sobre el compromiso de España a pagar el coste presupuestario que esta iniciativa tiene», dijo Sampedro sobre dos de los principales temores de los países que se oponen a la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, que también lo rechazan por el convencimiento de los servicios jurídicos del Consejo de que habría que cambiar los tratados europeos.

Desde que el Gobierno presentó la propuesta en agosto de 2023, la cuestión se ha discutido hasta en siete ocasiones y Sampedro defendió la necesidad de que la petición de España se adopte con «brevedad». EFE

drs/ahg/jgb

(foto)(vídeo)