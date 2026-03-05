España «valorará» enviar ayuda militar a Chipre si lo pide la UE

afp_tickers

2 minutos

España «valorará» brindar ayuda militar a Chipre si lo solicitan sus socios europeos, dijo este jueves la ministra de Defensa española, Margarita Robles, en plena tensión con Estados Unidos por su negativa a permitirle usar bases españolas contra Irán, en una guerra que Madrid considera ilegal.

España «lo tendrá en cuenta y lo valorará» si «la Unión Europea, para proteger a Chipre, decide algunas misiones», dijo Robles en una entrevista a la radio Cadena Ser.

«Se va a valorar, y en su momento, lo que haya que hacer se hará públicamente. En toda esta serie de cosas hemos de ser todos muy prudentes, hemos de ser muy discretos», añadió Robles, precisando que cualquier decisión se hará «siempre con arreglo a los grandes principios generales, siempre con un marco internacional».

Chipre es miembro de la UE, pero no de la OTAN. El domingo, la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, fue alcanzada por un dron.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, José Manuel Albares, fue preguntado este jueves por la posibilidad de salir en defensa de los países del Golfo, actualmente atacados por Irán, para proteger a los españoles que residen o se encuentran ahí.

«Yo creo que no hay que especular y añadir gravedad a la situación. Desde luego, la seguridad, la seguridad de los españoles en Oriente Medio es una prioridad absoluta», dijo Albares a la radio pública RNE.

El canciller hizo estas declaraciones después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, justificará el envío de «medios» de defensa aérea a los países del Golfo «porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger».

España y Estados Unidos viven una semana de roces y cruce de acusaciones después de que Madrid le negó el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur, a los aviones que participan en la campaña militar contra Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de ser un aliado «terrible», y Sánchez le respondió con la frase «no a la guerra», argumentando que se trata de un acción bélica fuera del marco internacional.

