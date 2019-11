Iglesias vivió parte de su infancia en Suiza y de allí “se coció” la historia de su filme. en cambio, Santiago Requejo no tiene nada que ver con este país, hasta ayer, cuando curioso preguntó sí en Suiza el fenómeno de los “abuelos cuidadores” también se vive. “Por supuesto”, respondieron algunos presentes, pero con matices, apuntaron. Por ahora la historia de @abuelos no se ha visto en Suiza, pero ya se buscan espacios para presentarla.

El director de @buelos y un adiós en la UNED 28 de noviembre de 2019 - 16:19 El director de cine español Santiago Requejo participó en la apertura del curso académico 2019-2020 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Berna. Un momento de despedida para su directora saliente, Judit Vega Avelaira. “Nunca es tarde para emprender: de la realidad a la ficción y viceversa”, el título para abordar una situación que provocó la crisis en España: los parados de más de 50 años en busca de “reintegrarse” y obtener el pan de cada día en una sociedad que los ve solo como cuidadores de nietos. Uno de los protagonistas de , Carlos Iglesias, es bien conocido en Suiza, por su filme ‘Un franco, 14 pesetas’ - que justo estrenó en un espacio de la UNED, con Judit Vega. Iglesias vivió parte de su infancia en Suiza y de allí “se coció” la historia de su filme. en cambio, Santiago Requejo no tiene nada que ver con este país, hasta ayer, cuando curioso preguntó sí en Suiza el fenómeno de los “abuelos cuidadores” también se vive. “Por supuesto”, respondieron algunos presentes, pero con matices, apuntaron. Por ahora la historia de @abuelos no se ha visto en Suiza, pero ya se buscan espacios para presentarla. La apertura del curso contó con la presencia de Jesús de Andrés Sanz, que agradeció la tarea de Vega Avelaira, quien es uno de esos rostros de la comunidad española en Suiza, cuyo ejemplo de esfuerzo personal y colectivo le ha valido ser parte del libro ‘25 españoles en Suiza’.