España aboga por un «equilibrio» con China basado en menos dependencia y más inversión

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Bruselas, 22 may (EFE).- La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López, abogó este viernes por un «enfoque de equilibrio» en las relaciones comerciales con China que consista en reducir el déficit y la dependencia comercial sobre Pekín, y al mismo tiempo elevar la inversión y la presencia de empresas españolas en el país asiático.

«Respecto a China, tenemos un enfoque constructivo, amplio y de equilibrio. Lo que pretendemos de China es reducir el déficit comercial, por un lado; y por el otro lado, queremos aumentar la presencia de las compañías españolas en China y, en general, promover inversiones con valor añadido. Estas negociaciones están comenzando, así que tenemos que ver y estudiar qué va a ser propuesto», subrayó López en declaraciones a los medios a su llegada al Consejo de Comercio, en Bruselas.

López aseguró que la dependencia de la Unión Europea sobre China «es algo que nos preocupa a todos», e insistió en que el bloque comunitario avance hacia la «autonomía estratégica», al mismo tiempo que diversifica sus relaciones comerciales a través de nuevos acuerdos como el firmado ayer con México o el recientemente entrado en vigor con el Mercosur.

«Creo que precisamente en la diversificación que proporcionan los acuerdos de libre comercio está, digamos, un poco el quid de la cuestión; en encontrar esos proveedores alternativos en distintos productos, incluyendo materias primas críticas, que nos pueden hacer salvar esas dependencias», afirmó.

La secretaria de Estado abogó así por tejer cadenas de suministro más fuertes y estables, «particularmente» en la adquisición de componentes para la industria de la automoción, uno de los sectores estratégicos en los que la UE busca reducir dependencias e incentivar la producción europea en su política de reindustrialización.

Los responsables de Comercio de la UE podrían abordar hoy la relación comercial con el país asiático, que ha lanzado a Bruselas varias amenazas por promover el «made in Europe», una estrategia con la que los Estados miembros buscan reindustrializar el continente y reducir dependencias en sectores estratégicos.

La relación entre China y la UE ha estado marcada recientemente por disputas comerciales en torno a los vehículos eléctricos chinos o materias primas críticas, las tensiones sobre ciberseguridad, las sanciones ligadas a Rusia que afectan a empresas chinas o las sanciones impuestas por Pekín a firmas europeas del sector de defensa y aeroespacial. EFE

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