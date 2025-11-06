España acoge a 245 refugiados nicaragüenses reasentados desde Costa Rica

2 minutos

Madrid, 6 nov (EFE).- El Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acogió este jueves a 245 personas refugiadas de origen nicaragüense que estaban desplazadas en Costa Rica, en el mayor operativo en lo que va de año de su Programa Nacional de Reasentamiento.

Los refugiados llegaron este jueves al aeropuerto de Madrid en un vuelo comercial sin incidencias, informó el Ministerio en un comunicado, y la Secretaría de Estado de Migraciones coordinó su recepción y posterior derivación a los recursos del sistema nacional de acogida.

Esta derivación busca garantizar la acogida de las familias y fomentar su integración a través de un itinerario que las prepara para su autonomía; la asignación de plazas se realiza valorando las características individuales de las personas reasentadas, sus vínculos y las vulnerabilidades detectadas en cada caso.

En el dispositivo participaron 25 instituciones, organismos y entidades como la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras, Cruz Roja y 14 ONG colaboradoras del sistema de acogida.

Los participantes de esta acción, de origen nicaragüense y procedentes de Costa Rica, constituyen uno de los ejes prioritarios del Programa Nacional de Reasentamiento 2025, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre con el compromiso de reasentar en España a 1.200 personas refugiadas a lo largo del año.

En lo que va de 2025, el programa ha consolidado el asentamiento de 696 personas refugiadas, de las cuales 341 son procedentes de Costa Rica, en su mayor parte participantes de la misión de selección del pasado mayo.

En marzo de 2025, Costa Rica acogía a más de 194.000 solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9.216 refugiados nicaragüenses reconocidos, lo que representa más de la mitad de todos los nicaragüenses desplazados en el mundo, según Nacionales Unidas. EFE

lll/bal/ma/alf