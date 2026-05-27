España acoge muestra sobre culturas prehispánicas con el mayor préstamo de oro de Colombia

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Madrid, 27 may (EFE).- España acogerá en dos de sus ciudades una exposición que integra el mayor préstamo de piezas de oro de Colombia a ese país, una muestra con más de 290 piezas que recorre las culturas prehispánicas y cuenta con una primera parada en la localidad de Alicante, en el este del territorio.

La exposición ‘El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia’ será itinerante. Se inaugurará el 29 de junio en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) y se trasladará en 2027 al Museo Centro Gaiás de la Fundación Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, en Galicia (noroeste), para ir posteriormente al museo Mamuz de Austria en 2028.

Entre los objetos que se podrán ver, de los cuales algo más de la mitad son de oro y considerados únicos en diseño y maestría técnica, destacan las máscaras, pendientes y pectorales, y también los seres híbridos como los humanos-murciélago, o los chamanes en vuelo.

La exposición se presentó este miércoles en la Casa América en Madrid, en un evento con el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete; responsables políticos de Alicante y Galicia y uno de los comisarios de la muestra, el catedrático de Ciencias de la Arqueología en la Universidad de Cambridge Marcos Martinón-Torres.

«Más allá de esa fascinación superficial, descubrirán que la verdadera importancia del oro es su capacidad de interactuar con el mundo», dijo Martinón-Torres sobre la muestra, que será inmersiva, con ambientación y contenidos sobre el mundo indígena a partir de arquitectura, museografía, música, sonidos y olores basados en investigaciones recientes.

«Esta exposición recoge reflexiones que hemos realizado durante la última década gracias a proyectos de investigación de largo aliento, como los que hemos desarrollado con la Universidad de Cambridge, pero también gracias a las exposiciones temporales que hemos desarrollado acá en el Museo», señaló la colombiana Marcela García Sierra, antropóloga, museóloga y curadora del Museo del Oro de Bogotá, también comisaria de esta exposición, en un vídeo que se emitió en la rueda de prensa.

Para el embajador de Colombia en España, la muestra «permite un diálogo vivo entre pasado y presente, entre América y Europa», y añadió que el hecho de que llegue a España representa una descentralización, «un mensaje poderoso», ya que «la cultura debe llegar a todos los territorios, a todas las esquinas del planeta». EFE

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