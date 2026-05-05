España acogerá en Canarias al crucero del hantavirus y a su médico en grave estado

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Madrid, 5 may (EFE).- España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario», según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

El Gobierno español dará a conocer los detalles del protocolo para acober el crucero tan pronto como sean definidos por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) e informará «puntualmente sobre su implementación», según Sanidad.

La embarcación MV Hondius se encuentra fondeado en Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo una evaluación en el barco para determinar las acciones a seguir.

Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud.

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres fallecidos y una persona se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días.

Según Sanidad, el puerto canario al que llegará aún no ha sido definido.

Una vez allí, la tripulación y los pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.

El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias, ha explicado Sanidad en un comunicado.

Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ‘ad hoc’ para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación y que las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias.

Según Sanidad, España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles.

En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, se ha decidido trasladar ya al médico del crucero a Canarias.

En un principio las autoridades españoles mostraron sus reservas a que el barco hiciera escala en Canarias, lo mismo que el Gobierno de Canarias, cuyo presidente dijo que el buque «debe ser atendido donde está», en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su colaboración en una carta.

El riesgo para España es «muy bajo»

En todo caso, según el Ministerio de Sanidad, aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias.

«El riesgo para la población española se considera muy bajo», ha dicho este martes por la tarde el departamento ministerial.

Por su parte, la Generalitat ha asegurado que los cinco residentes en Cataluña a bordo del crucero MV Hondius están «en buen estado de salud y tranquilos».

Además, entre los pasajeros del crucero afectado hay tres madrileños sin síntomas, según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

También se conoce que la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén-Vázquez es una de las catorce personas españolas que viajan en el crucero en el que se ha declarado un posible brote de hantavirus, según han confirmado a EFE fuentes de su entorno.

Asimismo, también un pasajero gallego está a bordo del crucero, y la Consellería de Sanidad ha indicado a la prensa que no presenta síntomas de esa enfermedad.EFE

fp