España anuncia «normalidad» en Ceuta y pide una reunión urgente sobre migración

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España anunció el sábado la vuelta a una «razonable normalidad» en Ceuta después de que unas 60.000 personas cruzaran a este enclave español del norte de África, fronterizo con Marruecos, al tiempo que pidió una reunión urgente sobre migración a la que se sumaron los socios europeos más críticos con Madrid.

La ciudad autónoma amaneció este sábado con una espesa niebla y con grupos de jóvenes que seguían cruzando la frontera hacia Marruecos, bajo la atenta mirada de militares y agentes de la Guardia Civil.

«¿Invasión? No. Eso es mentira», contó en español a la AFP Soufian, un marroquí de 42 años que entró nadando en Ceuta.

«Toda la gente quiere subir, quiere un futuro bien, que no hay en Marruecos. Yo ahora mismo estaba trabajando de guardia de seguridad, 12 horas. ¿Y cuánto me pagan al día? Diez euros», aseguró.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó este sábado a la ciudad para dar un mensaje de tranquilidad y aseguró que aunque «la crisis no se da por cerrada» la situación es de «razonable normalidad».

También afirmó que «casi todos» los migrantes que entraron masivamente en Ceuta el jueves –hasta 60.000 en apenas 24 horas– ya habían salido, aunque reconoció que es difícil dar cifras exactas.

Por su parte el presidente de la ciudad, Juan Vivas, negó que haya «normalidad» y aseguró que todavía hay «miles de personas que deben ser retornadas».

La ciudad autónoma, de unos 84.000 habitantes, vivió una de las peores crisis migratorias de su historia con la llegada de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas.

Al menos 67 de ellas murieron en el intento de llegar al enclave, según un nuevo balance del gobierno.

Este sábado se veían de nuevo cafés llenos y mucho tráfico pero también colas para comprar en los supermercados.

«Las estanterías están vacías», dijo a la AFP María José Benítez, un ama de casa. A su lado Irene Cuadro, que trabaja como ayudante de cocina, aseguró que todavía hay «bastante barullo de todo y la verdad es que no hay tranquilidad».

– «Poder trabajar y ganarnos la vida» –

El sábado comenzó la instalación de una nueva barrera flotante que se extiende en el mar junto al espigón de hormigón que delimita esta frontera, una de las dos terrestres entre África y la Unión Europea (la otra es la de Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África).

«Todos sabemos que en África no hay muchas oportunidades. Así que esperamos ir a Europa para poder trabajar y ganarnos la vida. Eso es todo», dijo a la AFP Souleil Boyan, un migrante senegalés de 19 años que llegó a Ceuta hace dos días y aseguró que llevaba cinco meses en Marruecos.

La llegada de miles de personas desencadenó una crisis diplomática entre España y algunos de sus socios europeos, empezando por Italia. Acusan al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de ser demasiado permisivo en materia de inmigración.

Sánchez reaccionó este sábado pidiendo una reunión urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea.

En una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamentó «prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos» y denunció una reacción «egoísta, polarizante e ilegal».

Horas después 22 líderes europeos se sumaron a la petición de una reunión urgente, entre ellos la italiana Giorgia Meloni y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

«No podemos permitir que cruces masivos e incontrolados (…) den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», indicaron en una carta abierta, pidiendo «una respuesta europea inmediata y coordinada».

Italia ya había anunciado el viernes la «suspensión» con España del tratado de libre circulación de la UE (el acuerdo de Schengen).

En la práctica solo implica controles a ciudadanos no europeos que lleguen desde España y no a los españoles que viajen a Italia.

En este contexto Marlaska dijo que «algunos tienen una memoria muy corta» y recordó la crisis en 2023 en Lampedusa, cuando en apenas dos días miles de migrantes entraron en esta isla mediterránea.

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