España anuncia el envío de una fragata a Chipre en plena tensión con EEUU por la guerra en Irán

afp_tickers

3 minutos

El Ministerio de Defensa de España anunció este jueves el envío de una fragata a Chipre para labores de «protección y defensa aérea», en plena polémica con Washington por una guerra contra Irán que Madrid considera ilegal.

La fragata «Cristóbal Colón» tendrá labores de «protección y defensa aérea» y ayudará en «cualquier evacuación de personal civil», indicó el comunicado del ministerio, que hizo este anuncio en momentos de tensión con Estados Unidos por su negativa a permitirle usar bases españolas contra Irán.

Chipre es miembro de la UE, pero no de la OTAN. El domingo, la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, fue alcanzada por un dron.

La fragata española se unirá a los refuerzos que Francia, Grecia, Italia y el Reino Unido van a despachar a la isla del Mediterráneo oriental.

Antes del anuncio del envío de la fragata, y comentando la posibilidad de enviar efectivos a Chipre, el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, José Manuel Albares, distinguió entre «un espacio que es la Unión Europea» y «otro espacio muy distinto, que es la operación militar de Estados Unidos e Israel en y sobre Irán».

Albares también fue preguntado por la posibilidad de salir en defensa de los países del Golfo, actualmente atacados por Irán, para proteger a los españoles que residen o se encuentran ahí.

«Yo creo que no hay que especular y añadir gravedad a la situación. Desde luego, la seguridad, la seguridad de los españoles en Oriente Medio es una prioridad absoluta», aseguró Albares a la radio pública RNE.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, justificó este jueves el envío de «medios» de defensa aérea a los países del Golfo «porque hay decenas de miles de italianos en esa zona y alrededor de 2.000 soldados que debemos proteger».

España y Estados Unidos viven una semana de roces y cruce de acusaciones después de que Madrid le negó el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur, a los aviones que participan en la campaña militar contra Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de ser un aliado «terrible», y Sánchez le respondió con la frase «no a la guerra», argumentando que se trata de un acción bélica fuera del marco internacional.

En plena controversia, el miércoles por la noche, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que España había cambiado de opinión e iba a «cooperar», sin precisar a qué se refería.

Estas palabras se produjeron después de un encuentro entre Margarita Robles y el embajador estadounidense en Madrid.

Sobre este asunto, Albares dijo este jueves que la posición española sigue siendo «nítida, pública» y «firme» y negó «categóricamente» que vaya a colaborar con la operación militar estadounidense e israelí contra Irán.

du-al/ahg