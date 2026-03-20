España anuncia un plan de 5.000 millones para amortiguar el impacto de la guerra

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el viernes un plan de 80 medidas por 5.000 millones de euros (5.780 millones de dólares) para amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que incluirá la «reducción drástica» de los impuestos sobre la energía.

«Situaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias», declaró el dirigente socialista tras un consejo de ministros que aprobó las medidas, entre ellas la rebaja del IVA sobre el gas y los carburantes, lo que debería permitir abaratar los precios en las gasolineras hasta 30 céntimos de euro por litro.

El paquete también prevé la reducción del 60% en los impuestos sobre la electricidad, así como una bajada del IVA sobre la electricidad del 21% al 10%.

«Vamos a dar una ayuda directa de 0,20 euros por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país, y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes», continuó.

Por otro lado, Sánchez anunció que su Ejecutivo aprobó un decreto que prevé una «congelación temporal» de los alquileres en el país, una medida objeto de una dura negociación con su socio minoritario de gobierno, la plataforma de extrema izquierda Sumar, y que aún debe ser refrendada por el Parlamento.

Estas medidas «evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí, al menos, los harán menos erosivos y algo más llevaderos», agregó Sánchez.

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