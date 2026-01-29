España apoya incluir a la Guardia iraní en la lista de la UE de organizaciones terroristas

Bruselas, 29 ene (EFE).- España está dispuesta a apoyar «cualquier sanción» que la Unión Europea (UE) proponga contra el régimen iraní, incluido que la Guardia Revolucionaria pase a formar parte de la lista europea de organizaciones terroristas, anunció este jueves el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

«España, como ha venido haciendo desde el primer momento, exige el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica de todos los iraníes y de todas las iraníes, que con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el margen de la libertad», dijo Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores que incluye en su agenda un punto sobre Irán.

El político español subrayó que España condena «la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos» y subrayó que «tienen que cesar las detenciones arbitrarias» y advirtió de que «cualquier ejecución, sería una auténtica línea roja para España y para Europa».

«Como hemos venido haciendo, nos vamos a sumar a cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que incluyen a la Guardia Revolucionaria», dijo Albares. EFE

