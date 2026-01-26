España apoya pedir a Bruselas sancionar a países costeros o reducir el recorte de caballa

(Añade comentarios del comisario europeo de Pesca)

Bruselas, 26 ene (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes que España apoya a Irlanda en la petición a la Comisión Europea de sancionar a los Estados costeros (Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe) por la cuota de pesca de la caballa en el Atlántico norte que se han «autoatribuido» o permitir a los países miembros una reducción de sus capturas inferior a la inicialmente prevista.

«Cuatro Estados costeros: Reino Unido, Islandia, Islas Feroe y Noruega se han autoatribuido una cuota superior al reparto que tenían, sobre todo porque han aplicado una medida únicamente de un 48% de reducción de las capturas cuando el informe científico indicaba que era necesario un 70 %», explicó Planas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos.

Añadió que, a petición de Irlanda y con el apoyo de España, hoy se va a pedir a la Comisión Europea «que escoja: o adoptar sanciones contra aquellos países que han superado claramente lo que desde el punto de vista de la recomendación científica se planteaba o bien que nos situemos en el mismo umbral, es decir, en este 48 % en relación con las capturas de la caballa».

El asunto de la pesca de la caballa es «problemático» y se abordará como punto «varios» en la reunión de hoy.

Fuentes diplomáticas indicaron que «muchos países» se sumarán probablemente este lunes a la misma petición.

Reforma del reglamento del Mediterráneo

Planas dijo que España ha planteado para hoy otro punto sobre pesca, relacionado con el reparto de los Totales Admisibles de Capturas y cuotas acordados el pasado diciembre, debido a que la Comisión Europea no ha incluyó en un acta una declaración sobre la necesidad de reformar el Reglamento de pesca para el Mediterráneo.

«No ha sido así. Nos ha extrañado y nos ha preocupado», señaló el ministro, que añadió que diciembre de 2026, cuando se decide el reparto de las cuotas pesqueras, «está a la vuelta de la esquina» y que España quiere saber «exactamente cuándo» va a presentar Bruselas la reforma de ese reglamento y cuáles son sus planes.

Sobre este punto, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, dijo este lunes a los ministros durante el debate que ya ha comenzado el proceso de «reflexión» para mejorar el funcionamiento de los planes plurianuales de gestión pesquera y que ha pedido a sus servicios que «empiecen inmediatamente los procedimientos para la revisión del plan plurianual en el Mediterráneo».

Costas aseguró que Bruselas «sigue comprometida» con la idea de trabajar con los Estados miembros para reconstruir las trayectorias de las reservas pesqueras y de los pescadores, algo que consideró «crucial» para garantizar la pesca sostenible.

Sobre la petición de «disponer de soluciones plurianuales» para fijar las posibilidades de pesca, indicó que ya lo ha hablado con organismos científicos y que «harían falta unos recursos estables, con certidumbre científica para reducir el esfuerzo para dos o tres años» y lo consideró «difícil».

Control pesquero y Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura

Finalmente, Planas también se refirió a la «preocupación» del sector en España, que él mismo comparte, por la aplicación de algunos elementos previstos en el Reglamento de 2023 sobre inspección y control del sector pesquero.

«Nos encontramos con puntos concretos que son inaplicables. Lo inaplicable es la medida relativa al pesaje, hasta 50 kilos de las capturas. ¿Ustedes se pueden imaginar qué significa esto?», dijo el ministro, que se refirió en particular a la carga que implica «por ejemplo, para un barco artesanal».

Recordó en ese sentido todas las medidas ya adoptadas por el sector pero dijo que «en este punto concreto (del pesaje) hace falta una reforma» de la legislación y que van a pedir a la Comisión que, por vía de un reglamento delegado, «consigamos solucionar al menos esta problemática que nos parece que es un sin sentido».

Por otro lado, opinó que la propuesta de la Comisión para el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura «es claramente insuficiente» y señaló que, al igual que el Comité Económico y Social Europeo, España aboga por elevar de 2.000 millones de euros a 6.000 millones la dotación de ese fondo para el periodo 2028-2034. EFE

