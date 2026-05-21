España aprovecha sus mejores chefs para promover productos gastronómicos en Brasil

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Río de Janeiro, 21 may (EFE).- España aprovechó este martes a algunos de sus mejores chefs para, a pocas semanas de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, promover sus principales productos gastronómicos en Brasil, que considera un mercado estratégico.

Los vinos, el aceite de oliva, el jamón ibérico y las conservas fueron algunos de los productos utilizados por cocineros españoles de renombre internacional en una exhibición y degustación promovida en Río de Janeiro ante 60 importadores, distribuidores, cocineros, propietarios de restaurantes y periodistas especializados escogidos a dedo.

El evento «Spain Fusion: The Premium Experience», realizado por primera vez en una ciudad de Sudamérica, fue organizado por el grupo Vocento Gastronomía, responsable por el famoso ‘Madrid Fusion’, y por España Exportación e Inversiones (ICEX), el organismo del ministerio español de Economía para promover la internacionalización de las empresas españolas.

«Financiamos este evento en importantes mercados estratégicos, como Estados Unidos, México, China, Japón y Brasil, en donde ahora, con el acuerdo de libre comercio, se abren oportunidades muy interesantes para los productos gastronómicos españoles», afirmó a EFE la directora de Industria Agroalimentaria de ICEX, María Naranjo.

Según Naranjo, Brasil es el mercado más estratégico para España en el Mercosur por diferentes motivos, principalmente por su enorme población y por una demanda creciente de productos gourmet, por lo que es necesario comenzar a posicionar la oferta española.

«Tenemos un acuerdo bastante gradual y con muchas salvaguardas por parte de los dos bloques, por lo que la reducción de las barreras será muy progresiva y dará oportunidad a las empresas a adaptarse. Pero es una carrera en la que hay que comenzar a construir una reputación y esta es la primera piedra en ese camino», afirmó.

La representante de ICEX agregó que los productos con mejores oportunidades en Brasil son los vinos, el aceite de oliva y los productos gourmet, especialmente las conservas de calidad, el pescado, los quesos y los jamones.

«Trajimos la mejor despensa, los mejores productos y los mejores cocineros, en este caso varios que han sido elegidos como los mejores del mundo, para poder mostrar toda nuestra diversidad», dijo Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía.

Ambos coinciden en que los chefs españoles se han convertido en importantes embajadores de la gastronomía del país y que, con demostraciones de la preparación de sus platos, tienen gran capacidad para promover los productos españoles.

Para Naranjo, la mejor manera de aprovechar las oportunidades que se abren con el acuerdo de libre comercio es usando como voceros a las mayores «estrellas» de la cocina española.

«Los que hemos venido somos representantes de restaurantes de alta cocina, con cocinas de cierta personalidad, pero muy pegadas a la cultura y al territorio español, así que compartir esto con colegas y cocineros brasileños es muy interesante», dijo a EFE Joan Roca, del restaurante El Celler de Can Roca, que tiene tres estrellas Michelin y fue elegido entre los mejores del mundo en varias oportunidades.

Entre los participantes también se destacaron Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz; Francis Paniego, de El Portal de Echaurren; y Oriol Castro, de Disfrutar, el famoso restaurante de Barcelona también varias veces incluido entre los mejores del mundo por ‘The World’s 50 Best Restaurants’.

«Vinimos a explicar nuestra gastronomía, que es increíble, y a exponer platos con productos de la cocina española que son únicos. En otros países el resultado ha sido mágico. Queremos que esos productos lleguen al país y se expandan por todo Brasil», dijo a EFE Castro, cuyo restaurante también cuenta con tres estrellas Michelin. EFE

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