España apuesta en la OEA por una mujer de América Latina para presidir la ONU

Washington, 11 feb (EFE).- El director general para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Francisco Javier Gassó, defendió este miércoles en Washington que es un buen momento para «reiterar a Naciones Unidas la necesidad de elegir a una persona de América Latina para presidir la Secretaría y, como dijo el presidente (Pedro) Sánchez, para que sea una mujer por fin».

Gassó realizó estas declaraciones durante su intervención en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la octava sesión extraordinaria dedicada a los Observadores Permanentes, bajo el lema: ‘La OEA y los Observadores Permanentes: una asociación estratégica para el futuro del hemisferio’.

En su alocución, que se extendió durante cuatro minutos, defendió los valores de la organización, «como el valor del multilateralismo, el de un orden internacional basado en normas y, sobre todo, el valor de la cooperación internacional para hacer frente a los grandes retos, cambio climático, la desigualdad o la inseguridad».

Gassó quiso insistir en el firme compromiso del ministro de Asuntos Exteriores y de España con la OEA, «ese compromiso que lleva más de cinco décadas presente y que en los últimos 20 años se ha manifestado a través del fondo España-OEA que ha contribuido más de 70 millones (de euros)».

España, continuó Gassó, muestra su confianza en la OEA «ante el avance de discurso de odio o de polarización, del avance de la desinformación, ante la erosión de las instituciones democráticas o del estado de derecho».

Además, para el director general España se presenta como un «socio eficaz para promover y defender la democracia y los derechos humanos en toda la región, también en países que no participan en la organización como Venezuela, Nicaragua o Cuba, cuya situación nos preocupa enormemente».

Aseguró que la OEA «es un socio fiable para garantizar la soberanía y el derecho internacional en las relaciones entre Estados y también en la lucha contra el crimen organizado».

Gassó concluyó su intervención afirmando que «2026 es un año fundamental para España y la relación con la región» y recordó que se celebrará la trigésima Cumbre Iberoaméricana en Madrid los próximos días 4 y 5 de noviembre. EFE

