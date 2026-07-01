España atribuye al calor más de 1.000 muertes registradas en junio

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Al menos 1.028 muertes fueron atribuibles al calor en España en junio, un mes marcado por una ola de calor que afectó a buena parte de Europa, según datos publicados este miércoles por el Instituto de Salud Carlos III, con sede en Madrid.

A título comparativo, es más del doble de la cifra del mismo mes de 2025 (407 decesos atribuibles al calor), que había sido entonces el junio más caluroso desde el inicio de la serie estadística, según la agencia meteorológica española Aemet.

Junio cerró además el primer semestre «más cálido» jamás registrado en España, indicó la Aemet.

Las estimaciones de mortalidad se basan en un sistema llamado «MoMo» (Monitorización de la Mortalidad), que recaba diariamente el número de decesos en España y calcula la diferencia entre la mortalidad real y la que se preveía a partir del registro de series históricas.

También incluye factores como las temperaturas, comunicadas por la Aemet.

En 2025, entre mediados de mayo y finales de septiembre, se atribuyeron 3.832 muertes al calor en España, según el sistema MoMo.

Por su parte, la Aemet indicó que el primer semestre de 2026 fue «el más cálido para el conjunto de España desde que hay registros», con una temperatura promedio de 1,6 ºC por encima de lo normal.

«Los siete primeros semestres más cálidos de la serie (arranca en 1961) han ocurrido en los últimos diez años», precisó la Aemet en la red social X.

En cuanto al mes de junio de este año, marcado por una fuerte ola de calor que azotó a varios países de Europa, fue «el 2º más cálido de la serie histórica, con una temperatura media 3,2 ºC por encima de lo normal y solo superado por el de 2025», indicó la agencia meteorológica.

El lunes 22 (28,17 °C de media) y el martes 23 (28,08 °C) fueron los más cálidos registrados en España en un mes de junio desde 1950, precisó la Aemet.

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