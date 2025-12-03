España aumentó casi un 12 % ayuda al desarrollo en 2024, pero cayó la acción humanitaria

3 minutos

Madrid, 3 dic (EFE).- España incrementó casi un 12 % la ayuda oficial al desarrollo en 2024, llegando a más de 4.000 millones de euros, pero destinó menos a la acción humanitaria directa, según un informe presentado este miércoles por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF).

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta española se situó en 2024 en 4.021,51 millones de euros, lo que «supone una recuperación significativa tras la caída registrada en 2023, retomándose la senda ascendente que, desde el año 2019, solo se había visto interrumpida ese mismo año», según el informe.

Sin embargo, el balance es agridulce, según explicó Francisco Rey, codirector del IECAH, en una rueda de prensa en Madrid, pues aunque haya un aumento del 11,87 %, «se ha producido un retroceso en el compomente humanitario».

Es decir, que de esa AOD se destinaron 174,17 millones de euros a acción humanitaria de la administración pública, una disminución del 18,52 % respecto al año anterior.

En 2024 solo destinó fondos a la acción humanitaria el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre todo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID).

Según Rey, el ‘efecto Ucrania’ con el que España respondió humanitariamente a la guerra en ese país no se ha visto mantenido en Gaza, donde la acción humanitaria española «no ha subido tanto como en años anteriores en la invasión de Ucrania».

Además, aunque la AOD ha experimentado un incremento en términos absolutos, el peso sobre la renta nacional bruta se mantiene en el 0,25 %, lejos de alcanzar el 0,7 % comprometido, «lo cual muestra un claro retroceso», según las ONG.

«Los avances de 2024 consolidan a España como un actor comprometido y visible en el ámbito humanitario internacional, pero también ponen de relieve la necesidad de una acción diplomática más estratégica, adaptativa y orientada a resultados medibles en el próximo ciclo 2025-2026», concluye el informe ‘Acción humanitaria en 2024-2025’.

El informe destaca como «hitos más relevantes» de la diplomacia humanitaria española «el impulso a la participación de las mujeres en la mediación internacional mediante la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, y la organización de seminarios clave sobre protección de la misión médica, rendición de cuentas en Afganistán y educación en contextos de conflicto y la Declaración de Escuelas Seguras».

Oriente Medio, y en especial Palestina, sigue siendo el principal destinatario de ayuda humanitaria española y allí han llegado 42,89 millones de euros, seguido de África subsahariana (31,50 millones de euros, sobre todo a Níger y Mali) y América del Norte, Central y Caribe (22,58 millones de euros, sobre todo a El Salvador, Haití y Guatemala). EFE

