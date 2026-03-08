España aumenta sus exportaciones de armas casi un 7 % en el último lustro

1 minuto

Copenhague, 9 mar (EFE).- España aumentó sus exportaciones de armas un 6,7 % en los últimos cinco años respecto al lustro anterior, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Las ventas españolas supusieron el 2,3 % del total mundial (una décima menos que en 2016-20), lo que sitúa a España como el décimo exportador.

Arabia Saudí (28 %), Turquía (16 %) y Bélgica (12 %) fueron los principales compradores de armas españoles en el último lustro.

España ocupa el puesto 39 en la lista de compradores mundiales, con el 0,6 % del total, más del doble que cinco años atrás.

La mayoría de las compras españolas proceden de Estados Unidos (49 %), seguido por Suiza (25 %) y Francia (9,1 %).

El informe destaca que el comercio mundial de armas creció un 9,2 % el último lustro, en comparación con el anterior, debido al aumento de la demanda en Europa, por la guerra en Ucrania y el refuerzo de la defensa propia.

Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-25 con respecto a 2016-20, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década. EFE

