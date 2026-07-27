España autoriza el regreso de parte de los evacuados por el incendio en Madrid

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Parte de los evacuados por el incendio que lleva días activo cerca de Madrid podrán empezar a regresar este lunes a sus casas pese a que el fuego todavía «no está controlado», anunció este lunes el gobierno español.

El incendio en la provincia de Ávila, al oeste de Madrid, ya se considera el peor en la historia del país, con más de 50.000 hectáreas arrasadas.

«Es desolador. Ciervos muertos, animales desaparecidos. Ahí arriba hay animales muertos, los tengo grabados», dice desesperado a la AFP Karim Benali, un voluntario en la provincia de Ávila.

«Es para ponerte los pelos de punta, porque esto lleva así desde el jueves. Nosotros corriendo a salvar lo que podamos, y luego a defender. Y no te dejan ni pasar», lamenta.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. anunció también la reapertura «una vez que se dan condiciones de seguridad» del camping del Escorial, cerca de la capital española, de donde el fin de semana se habían desalojado cerca de 4.500 personas.

Está previsto asimismo el retorno de los ancianos de una residencia que habían sido evacuados del pueblo de San Martín de Valdeiglesias, en la región madrileña, cuando las condiciones de seguridad «se den por garantizadas», dijo el delegado a periodistas.

Cerca del embalse del Burguillo, en la misma zona, en una carretera recién reabierta, se veían hectáreas de tierra y vegetación calcinada pero con las casas aparentemente intactas y el suelo aún humeante.

En el este del país, cerca de Valencia, los bomberos también luchaban contra otro importante incendio, que afecta ya a más de 6.000 hectáreas y obligó a evacuar a al menos 15.000 personas.

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