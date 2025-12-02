España-Brasil y Argentina-Portugal, las semifinales

Redacción deportes, 2 dic (EFE).- España-Brasil y Argentina-Portugal serán, el próximo viernes 5 de diciembre, las semifinales del Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas, en el PhilSports Arena de Manila.

Brasil fue la última selección clasificada para la ronda de las cuatro mejores. Lo consiguió este martes con una goleada ante Japón (6-1), el mismo resultado que logró España el lunes ante Marruecos.

El conjunto brasileño, que en la fase de grupos superó a Irán (4-1), arrolló a Italia (6-1) y cerró su clasificación con un contundente 0-9 frente a Panamá, confirmó ante las niponas su buena dinámica y el excelente momento de varias de sus referentes ofensivas.

Emilly Marcondes, elegida recientemente mejor jugadora del mundo, está siendo una de las grandes protagonistas del torneo y la jugadora del Melilla Torreblanca suma ya seis tantos y se ha consolidado como la pieza más desequilibrante del plantel sudamericano.

Su capacidad para romper líneas, su lectura de juego y su precisión en zonas de finalización la convierten en el principal foco de atención para la defensa española.

Junto a ella destaca también Débora Vanin, que acumula cuatro goles en el campeonato y aporta una amenaza constante desde la segunda línea.

Portugal también logró el billete a semifinales este martes, en el primer partido de la jornada, con una victoria por 7-2 ante Italia, mientras que Argentina se clasificó el lunes al superar a Colombia por 4-1. EFE

