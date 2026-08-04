España busca librarse de los «estereotipos» en la Bienal del Libro de São Paulo

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São Paulo, 4 ago (EFE).- El secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Martí, espera que la 28º Bienal Internacional del Libro de São Paulo 2026, que tiene al país ibérico como invitado de honor, «sirva para que el público brasileño descubra una España fuera de cualquier estereotipo».

«A mí me gustaría que, además de ser un gran éxito, sirva para que el público brasileño descubra una España fuera de cualquier estereotipo; una España diversa, una España en conflicto, una España con dificultades», expresó Martí este martes en São Paulo, durante la rueda de prensa de presentación de la feria.

El secretario de Estado de Cultura de España destacó que el encuentro, que se desarrollará entre el 4 y el 13 de septiembre en São Paulo, fortalecerá los «lazos culturales» ya existentes entre ambos países y sus «sectores editoriales».

Por su parte, la presidenta de la Cámara Brasileña del Libro (CBL), Sevani Matos, calificó esta edición como un «verdadero festival cultural», con literatura diversa, veladas poéticas, clases de cómic, aulas de meditación y conciencia plena, propuestas para el público infantil y juvenil, exposiciones fotográficas y conciertos.

En el ámbito musical, la programación contempla un espectáculo de la compositora española Sheila Blanco en homenaje a las Sinsombrero, el grupo de mujeres artistas, poetas e intelectuales españolas de la Generación del 27.

Para albergar esta propuesta, España contará con un pabellón de 500 metros cuadrados inspirado en los mosaicos de Roberto Burle Marx, apostando por una «geometría irregular y fluida que evoca la diversidad de la literatura española», según contó Martí.

El programa incluirá cerca de treinta encuentros literarios y actividades culturales para abordar asuntos de interés compartido entre España y Brasil, como la emergencia climática, la memoria democrática, o la «transgresión de identidades y fronteras».

Bajo el lema ‘Confluencias’ y con un programa comisariado por la escritora Marta Sanz, la comitiva española estará conformada por una delegación de cincuenta autores.

Entre las voces confirmadas están Xesús Fraga, Bernardo Atxaga, Candela Sierra, Alana S. Portero, Sabina Urraca, María Folguera, Katixa Agirre, Berta Dávila, Gemma Ruiz Palà, Azahara Palomeque, Carlos Zanón, Elena Medel, Isaac Rosa, María Canosa, Sara Barquinero, Harkaitz Cano, Marc Colell, Elvira Navarro y Rosario Izquierdo.

Este despliegue cultural llega respaldado por un momento de gran impulso para el sector editorial español.

En su discurso, el secretario de Estado destacó los datos de compra de libros y de lectura y afirmó que «el sector editorial es actualmente uno de los sectores claves del país».

La lectura continúa siendo una de las principales actividades de ocio de los españoles, según los datos recogidos en el último Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España.

Más del 66 % de la población española lee libros en su tiempo libre. Las cifras son aún más optimistas entre los jóvenes, entre quienes el hábito de lectura supera el 76 %.

Estos resultados favorables, según remarcó Martí, obligan a las instituciones a invertir más recursos para sostener el progreso.

«Esto nos reclama ponerle aún más esfuerzo», ya que la literatura, al ser «un derecho ciudadano», se transforma en «un deber» para las políticas públicas, defendió. EFE

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