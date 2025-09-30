The Swiss voice in the world since 1935
España busca tipificar la violencia vicaria contra las mujeres como delito autónomo

El gobierno de izquierdas español aprobó este martes un anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, la ejercida contra hijos u otros allegados de una mujer para dañarla a ella, que incluirá por primera vez su tipificación como delito autónomo.

«Es una violencia que no está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y nos parece que, puesto que la realidad es la que es, es imprescindible tipificarla, incorporarla y definirla», afirmó este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Desde el inicio de los registros en 2013, 65 niños y niñas han sido asesinados en España por violencia vicaria, recordó Redondo.

El anteproyecto -aprobado en primera lectura y que aún deberá esperar para afrontar después el trámite parlamentario-, define la violencia vicaria como aquella que «se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta», que pueden ser principalmente menores, pero también otros familiares cercanos.

La modificación propuesta del Código Penal incluiría la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género con penas de seis meses a tres años. 

Además incorpora, entre otros, una nueva pena para prohibir que el agresor publique informaciones o documentos que puedan ejercer más dolor a la víctima.

Esta nueva disposición permitiría frenar la publicación de libros como el polémico «El odio», que diseccionaba un doble filicidio cometido por un padre para vengarse de su expareja a inicios de la década pasada en Andalucía, y que conmocionó a España, contando con el testimonio del asesino.

El intento de publicación, descartado en el último momento por la editorial, generó una gran polémica a inicios de año después de que la madre de los niños pidiera su prohibición.

España, país frecuentemente tomado como modelo en la lucha por los derechos de las mujeres, adoptó hace dos décadas una de las leyes pioneras para combatir la violencia de género.

