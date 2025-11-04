España cae un puesto (29º) en el índice IMD de competitividad digital, liderado por Suiza

Ginebra, 4 nov (EFE).- España cayó un puesto, del 28 al 29, en el índice de las 69 mayores economías según su competitividad digital que anualmente elabora la escuela de negocios suiza IMD, donde el país helvético, segundo en 2024, se aupó esta vez a la primera posición.

Estados Unidos subió dos puestos, hasta el segundo lugar, mientras Singapur, líder en 2024, es tercera en esta edición, seguida por Hong Kong, Dinamarca, Países Bajos, Canadá, Suecia, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán para completar la clasificación hasta el 10.

China sube dos puestos hasta el 12º, Alemania es 18ª, Francia 21ª, y por detrás de España figuran destacadas economías como Japón (en el puesto 30), Italia (40) o India (50).

En el continente americano, Puerto Rico ocupa el puesto 37 (un ascenso de siete posiciones con respecto al año anterior), Chile el 43, Brasil el 53, Colombia el 55, México el 59 y Argentina el 60, mientras que Perú es 64ª y Venezuela ocupa la última posición de la tabla.

IMD destaca que las tensiones comerciales se están «infiltrando» en la competitividad digital de los distintos países y regiones, pese a la falsa impresión de que este sector se había visto menos afectado por la espiral arancelaria impulsada por gobiernos como el estadounidense de Donald Trump.

En este sentido, la escuela de negocios subraya que mientras algunos países menos afectados por la polarización económica e incluso política están ganando terreno (caso de Catar, que asciende este año seis posiciones hasta la vigésima), otros más sensibles a las tensiones pierden puestos, como muestra la caída de Australia del puesto 15 al 23.

«Los conflictos comerciales han evolucionado hasta tal punto que ahora afectan a la propiedad intelectual, los flujos de datos y las normas técnicas a nivel nacional», analizó al respecto el economista jefe del Centro de Competitividad Global de IMD, José Caballero.

Según el experto esto obliga a empresas y gestores en general a asumir que «distintas regiones y bloques están desarrollando normativas y estándares digitales incompatibles», por lo que para prosperar hay que adoptar estrategias más flexibles a esos distintos entornos. EFE

