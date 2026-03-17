España celebra «consenso creciente» en la UE de que la de Irán «no es la guerra de Europa»

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Bruselas, 17 mar (EFE).- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, valoró este martes el «consenso creciente» entre los socios de la UE acerca de que la guerra en Irán y su ampliación al resto de la región «no es la guerra de Europa».

«Vemos un consenso creciente, como se ha constatado ayer, a nivel europeo, en que esta no es la guerra de Europa», dijo en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de los titulares de Asuntos Europeos de los Veintisiete.

Sampedro se refirió así a las conclusiones que llegaron los ministros de Exteriores en su reunión de ayer, en la que entre otras cosas rechazaron la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval ‘Aspides’ en el estrecho de Ormuz, e instaron a rebajar la tensión en esa zona.

“Ésta no es la guerra de Europa”, indicó incluso la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término del encuentro, en la que agregó que «Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin».

Hoy, el secretario de Estado español para la Unión Europea recordó que «España viene defendiendo con firmeza y coherencia el estricto respeto de la legalidad internacional y los Derechos Humanos en todos los escenarios», entre ellos Palestina, Ucrania «y ahora también Irán y el resto de la región».

«Esta es la posición española, como no puede ser de otra manera, desde el firme compromiso que España tiene con los Tratados europeos que exigen el estricto respeto de la legalidad internacional y de la Carta de Naciones Unidas», insistió.EFE

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