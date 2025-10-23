España celebra en Puerto Rico su Fitur para promocionarse como destino turístico

2 minutos

San Juan, 23 oct (EFE).- El Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, acogerá el próximo 26 de octubre la I Feria Internacional del Turismo a España, cuyo objetivo es promocionar el país europeo como destino turístico en la isla y aconsejar a los locales a que hagan dicho viaje, uno seguro.

La feria albergará, a su vez, la tercera edición de ‘Vamos Pa’ España’, el mayor evento internacional de promoción turística y cultural que une a más de 2.000 viajeros, profesionales del sector y amantes de la marca España, según informaron este jueves los organizadores de la cita en un comunicado.

El evento, gestado por Álvaro García, director general de ‘Viaja con Álvaro’-, ofrecerá demostraciones culinarias con reconocidos chefs, catas de vinos, espectáculos de flamenco, charlas especializadas y un espacio único de networking y experiencias con el respaldo de instituciones y marcas líderes del sector.

La cita, que cuenta con el apoyo institucional de la Cámara Oficial de Comercio en España, se dividirá en dos secciones de actividades.

La primera dispondrá de actuaciones en directo, así como espectáculos flamencos, demostraciones culinarias, pasacalles con representaciones de Don Quijote y Sancho Panza, entre otras actividades.

El segundo bloque constará de charlas orientadas a compartir consejos sobre ‘Cómo planificar un viaje desde el nivel principiante a cómo viajar de forma segura’, alternándose con ponencias de máxima actualidad e interés como ‘la Inteligencia Artificial a tu servicio como si de un equipaje de mano se tratara’.

España estima que en este 2025 logre cifras récord de turistas internacionales, consolidándose como el principal destino mundial con más de 66,8 millones de visitantes en los primeros ocho meses del año.

El turismo procedente de Puerto Rico hacia España crece con fuerza, impulsado por la ruta aérea directa Madrid-San Juan y un aumento superior al 9 % anual en viajeros puertorriqueños en 2025, de acuerdo a Fitur. EFE

jm/gad