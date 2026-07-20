España cierra con Argelia un acuerdo político para aumentar las importaciones de gas

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Argel, 20 jul (EFE).- España cerró este lunes un acuerdo político con Argelia para aumentar las importaciones de gas procedentes de este país y que ejemplifica la plena recuperación de la interlocución bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental.

El acuerdo, según fuentes del Gobierno español, se cerró en el marco de la visita realizada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Argel y durante la que se entrevistó con el presidente del país, Abdelmayid Tebún.

En una comparecencia conjunta, ambos resaltaron la relevancia de que la reunión dé inicio una nueva etapa en la relación bilateral que pretende que impulse no solo más importaciones de gas, sino una cooperación estrecha en muchos ámbitos político, económicos y comerciales. EFE

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