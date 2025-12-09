España condena la entrada de fuerzas israelíes a instalaciones de UNRWA en Jerusalén Este

Madrid, 9 dic (EFE).- El Gobierno de España ha condenado en la noche de este lunes la entrada a las instalaciones de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este realizada por las fuerzas de seguridad israelíes.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno español ha indicado que esta acción viola «los privilegios e inmunidades de la agencia de Naciones Unidas».​

«El Gobierno urge al respeto del derecho internacional y de las obligaciones internacionales asumidas por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, y llama a Israel a permitir que la UNRWA pueda seguir cumpliendo con su mandato sin limitaciones ni obstáculos», ha señalado el Gobierno español. ​

El Ejecutivo ha reitera su respaldo a la UNRWA, agencia a la que considera un «actor fundamental e insustituible en la resolución del conflicto entre Palestina e Israel así como en su acción para aliviar la insoportable crisis humanitaria en Gaza».​

La UNRWA ha denunciado este lunes que la policía israelí entró por la fuerza en sus instalaciones de Jerusalén Oriental durante la madrugada, tras haber rodeado el complejo con motocicletas, camiones y grúas.

El comisionado general de la UNRWA ha explicado que las fuerzas israelíes, acompañadas por funcionarios municipales, «irrumpieron en el complejo», donde cortaron todas las comunicaciones, confiscaron muebles y equipos informáticos, y reemplazaron la bandera azul de la ONU por una bandera israelí. EFE

