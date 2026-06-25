España confirma dos muertos y 80 ciudadanos sin localizar tras los terremotos

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Madrid, 25 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha informado esta medianoche de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos que no han sido localizados.

Fuentes de Exteriores han asegurado que «el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80» y que lamentan «profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares, a quienes trasladamos nuestras condolencias». EFE

fp