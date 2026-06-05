España considera «nulos o inaceptables» los vientres de alquiler, que son «mercantilistas»

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Luxemburgo, 5 jun (EFE).- El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sostuvo que España considera «nulos o inaceptables» los vientres de alquiler, algo que consideró una utilización del cuerpo de la mujer «absolutamente mercantilista».

«Vamos a hablar también de filiación, de cuál ha de ser la respuesta jurídica a los vientres de alquiler, que como saben en España es una posición muy clara la que tiene el gobierno de España. Que considera nulo e inaceptable los vientres de alquiler, dado que es una utilización del cuerpo de la mujer absolutamente mercantilista», dijo Bolaños a su llegada al consejo de ministros de Justicia de la UE.

En la reunión se tratará, además de este tema, el uso de la IA en la justicia para «agilizar el conocimiento de los sumarios y de los autos cada vez más complejos», aunque Bolaños apuntó que «en ningún caso se sustituirá la labor que tienen que hacer los jueces y los magistrados».

«Será una herramienta de apoyo para que puedan hacer su trabajo con más agilidad y con mayor facilidad», explicó.

Los titulares de Justicia de los Veintisiete también hablarán de la situación de las sanciones a Rusia con respecto a la guerra de Ucrania, así como de los delitos y discursos de odio, algo sobre lo que Bolaños consideró que «se puede mejorar la normativa europea».

«España va a estar en esa posición para estar a la vanguardia en cuanto a lo que es la lucha contra los delitos de odio», añadió. EFE

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