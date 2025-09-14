The Swiss voice in the world since 1935

España consigue un histórico subcampeonato en Brasil y Marcelo Suárez es bronce

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- La selección española de Parapente hizo historia al proclamarse subcampeona del mundo en el campeonato disputado en Castelo (Brasil) y, de esta forma, el combinado nacional logró su mejor resultado en una cita mundialista.

Durante 13 días de intensa competición los pilotos españoles brillaron en las ocho mangas disputadas, con recorridos diarios que superaron los 70 kilómetros.

Regularidad, técnica y un gran trabajo en equipo fueron las claves del éxito del conjunto formado por Marcelo Sánchez (Granada), Álvaro Romero (Sevilla), Fran Reina (Málaga), Laura Puente (Madrid), con la dirección técnica de Iván Colás (Navarra).

Francia se alzó con el título por equipos, seguida de España e Italia, completando un podio de alto nivel.

En la clasificación individual, el francés Baptiste Lambert se llevó el oro, escoltado por su compatriota Honorin Hamard y el español Marcelo Sánchez, que cerró el podio con un meritorio tercer puesto.

En la categoría femenina, el dominio también fue francés, con la victoria de Constance Mettetal, acompañada por la estadounidense Alexia Ficher y la japonesa Keiko Hiraki.

Este resultado confirma la progresión del parapente español, que ya en 2024 firmó el subcampeonato mundial en el primer campeonato para jóvenes pilotos celebrado en Eslovenia, donde Marcelo Sánchez se convirtió en el primer campeón del mundo junior de la historia. EFE

