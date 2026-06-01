España contrata más fácilmente fuera de la UE, pero retiene peor a esos trabajadores

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Bruselas, 1 jun (EFE).- Las pymes españolas describen el proceso de contratación de trabajadores extracomunitarios como más sencillo que la media europea, pero tienen más dificultades para retenerlos, según un eurobarómetro publicado este lunes por la Comisión Europea.

El 67 % lo considera fácil, frente al 40 % en la UE. Sin embargo, solo el 53 % describe como fácil retenerlos, frente al 62 % en el bloque.

Pese a ello, la contratación extracomunitaria sigue siendo marginal: solo una de cada siete pymes europeas (14 %) lo ha intentado, aunque casi la mitad (46 %) tuvo dificultades para encontrar personal cualificado -cifra que asciende al 70 % entre las que buscaron activamente-.

En España, el 75 % no lo ha intentado, frente al 79 % a nivel comunitario.

Las ocupaciones más demandadas en España son construcción (28 %, frente al 17 % en la UE) e ingeniería civil (15 %, frente al 5 %).

Sin embargo, encontrar esos perfiles no es tarea fácil: la principal barrera en España es la dificultad para hallar candidatos (43 % frente a 25 % en la UE), mientras que en Europa el primer obstáculo son los trámites administrativos (31 % frente a 14 % en España).

El idioma explica en parte la reticencia europea, con un 22 % de pymes citándolo como freno; en España apenas el 4 % lo menciona.

La propensión a contratar fuera de la UE aumenta marcadamente con el tamaño de la empresa: del 12 % entre las microempresas -de uno a nueve empleados- al 29 % en las pequeñas y al 39 % en las medianas.

Las empresas europeas recurren en mayor medida a agencias privadas de contratación cuando buscan trabajadores fuera de la UE (21 %) que en la contratación general (13 %), lo que sugiere una externalización de la burocracia.

«Las pymes necesitan encontrar personas con las competencias adecuadas para impulsar la competitividad de la UE», afirmó hoy en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva para Derechos Sociales, Roxana Mînzatu.

La futura bolsa de empleo europea EU Talent Pool conectará vacantes con trabajadores cualificados de terceros países, aseguró Mînzatu.

El 85 % de las pymes españolas desconoce los servicios de apoyo disponibles para la contratación internacional, frente al 79 % de media europea.

Las empresas españolas priorizan la información y orientación sobre procedimientos (29 %) y el apoyo para encontrar candidatos (26 %) por encima del apoyo financiero (27 %), mientras que en la UE el orden se invierte y el apoyo financiero lidera (31 %).

«Debemos ayudar a nuestras empresas a atraer talento», dijo hoy el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, abogando por simplificar los procedimientos mediante la digitalización y la reducción de trámites. EFE

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