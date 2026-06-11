España contribuye al incremento del turismo extranjero en el noreste de Brasil

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São Paulo, 11 jun (EFE).- El noreste de Brasil, reconocido por sus playas paradisíacas de aguas cálidas y su rica cultura, vive un récord de turistas extranjeros, entre ellos los españoles, gracias a una reciente mejora de la conectividad aérea.

Compuesta por nueve estados, esta región recibió el año pasado a 490.778 visitantes internacionales, lo que supone un crecimiento del 91 % entre 2023 y 2025, con Europa como el principal mercado emisor (51 %).

El noreste brasileño, con ciudades como Salvador de Bahía, Fortaleza o Recife, «crece de forma consistente, atrae mercados estratégicos y ayuda a proyectar a Brasil en el mundo», ha explicado Bruno Reis, presidente de la Agencia Brasileña para la Promoción Internacional del Turismo, Embratur, -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-.

Entre los europeos, los españoles aparecen en la quinta posición con 19.037 llegadas a la región en 2025 y un crecimiento del 40 % en comparación con 2023, solo superado por Portugal y Francia.

En 2026, el noreste mantiene esta tendencia al alza y ha registrado un nuevo récord en el primer trimestre, con 219.063 extranjeros, lo que supone un incremento del 66 %, con respecto al mismo período del año pasado, dato que triplica la media nacional.

«Este crecimiento no ocurre por casualidad: es el resultado de una estrategia que combina promoción internacional, ampliación de la conectividad aérea y valorización de la diversidad de experiencias brasileñas», ha comentado Reis.

El noreste cuenta con más de 3.300 kilómetros de litoral y múltiples destinos icónicos como la isla de Fernando de Noronha o los Lençóis Maranhenses, ambos reconocidos por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Con el paso de 18 rutas aéreas internacionales en 2023 a 42 en 2026, el número de vuelos incrementó un 121,81 % en ese período hasta alcanzar 5.390, según Embratur.

En el primer trimestre de 2026, se estrenaron nuevas rutas, como Panamá–Salvador de Bahía, Madrid–Fortaleza y Montevideo–Natal, mientras que en mayo se reanudó un vuelo entre Praia (Cabo Verde) y Recife y, en octubre, está prevista la inauguración de Lisboa-São Luís.

La presidenta del Foro Nacional de Secretarios y Dirigentes Estatales de Turismo (Fornatur), Marina Marinho, ha explicado que estos datos demuestran que las compañías aéreas «están viendo que hay un apetito» en el mercado turístico, y que la región puede sostener los incrementos de conectividad durante los próximos años, especialmente con España.

Salvador de Bahía, Fortaleza y Recife, las principales puertas de entrada a la región, son las únicas de las nueve capitales de la región que cuentan con conexiones directas con Madrid. EFE

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