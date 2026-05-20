España convoca encargada negocios israelí por trato «monstruoso» activistas de la flotilla

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Berlín, 20 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, esta vez para protestar por lo que considera trato «monstruoso, indigno e inhumano» que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció esta decisión en una rueda de prensa en la Embajada de España en Berlín tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

La convocatoria de la máxima representante diplomática de Israel en España se produce después de la difusión de un vídeo en el que el ministro de Seguridad Nacional de Israel se burla de los activistas detenidos, entre los que hay 44 españoles. EFE

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