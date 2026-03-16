España cree que 2026 será el año de la «consolidación» de las interconexiones con Francia

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(Actualiza con intervención de España, Portugal, Francia y Comisión Europea)

Bruselas, 16 mar (EFE).- El Gobierno de España confía en que 2026 sea el año de la «consolidación» de las interconexiones energéticas con Francia, dijo hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

«Seguimos teniendo reuniones a nivel técnico y también empezaremos las reuniones a nivel más político durante este año. El objetivo es que el año 2026 sea el año de consolidación de las interconexiones transpirenaicas», dijo la vicepresidenta a su llegada a un Consejo de ministros de Energía de los países de la UE.

Aagesen recordó que la Comisión Europea presentó un plan para «desatascar» cuellos de botella en ocho interconexiones en Europa, de las que dos son españolas: las conexiones eléctricas transpirenaicas y el futuro hidroducto de Barcelona a Marsella.

«Insistiremos en la importancia de estas interconexiones. Ya no se trata de un acuerdo bilateral, hablamos de algo estructural dentro de la Unión Europea y sin lugar a dudas y creo que con nuestros colegas franceses, con la Comisión Europea y con Portugal», agregó la vicepresidenta.

Sobre el tradicional bloqueo de París a reforzar las conexiones energéticas con España, Aagesen dijo que «Francia está más abierta en un contexto en el cual necesitamos consolidar la fortaleza de Europa, actuar unidos y en este caso las interconexiones, es la forma más adecuada».

«Las interconexión es un elemento fundamental para conseguir un mercado interior integrado para ser más resilientes y robustos a nivel europeo», subrayó.

Posteriormente, en su turno de intervención en el debate ministerial en el punto sobre el paquete para modernizar las redes diseñado por la Comisión Europea, España pidió que esa iniciativa cite específicamente las ocho autopistas que el Ejecutivo europeo quiere impulsar.

Por parte de Portugal, la ministra lusa de Energía, Maria da Graça Carvalho, también reclamó ante sus homólogos que la UE avance con las interconexiones, que «son esenciales para el mercado europeo de la electricidad».

«Es importante acelerar la construcción de las interconexiones, por ejemplo la conexión de los Pirineos, y que España y Portugal dejen de ser islas desde el punto de vista energético», dijo.

También el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, se refirió a la importancia de las interconexiones, que junto con las energías renovables son las mejores herramientas de la UE para contener la volatilidad de los precios energéticos a largo plazo.

Sin embargo, la nueva ministra de Energía de Francia, Maud Bregeon, no se refirió a las interconexiones, pero sí a la propuesta para mejorar las redes eléctricas, donde pidió no «centralizar excesivamente» la planificación del sistema energético. EFE

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