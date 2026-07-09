España cree que las discusiones sobre el BCE «empezarán a tomar cuerpo tras el verano»

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Bruselas, 9 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, aseguró este jueves que las conversaciones sobre la futura cúpula del Banco Central Europeo (BCE) «empezarán a tomar cuerpo tras el verano» y reiteró que España peleará por «jugar un papel importante» en el instituto emisor.

Así respondió tras ser preguntado por el futuro al frente del BCE de Christine Lagarde, quien en una entrevista reciente no descartó una salida de la institución antes del fin de su mandato, en octubre de 2027, si el debate de las elecciones presidenciales francesas del próximo año necesita «una voz europea».

En concreto, Cuerpo señaló que «no ha habido ninguna noticia específica en cuanto a cambios en los plazos relativos a la finalización del mandato de la actual presidenta del BCE», pero esto «no cambia» la intención de España de realizar un «esfuerzo» para asegurarse un «papel importante en la nueva composición del Consejo del BCE».

«Mi opinión personal es que probablemente estas discusiones empiecen a tomar cuerpo tras el verano», afirmó en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión del Eurogrupo a la que también asiste la presidenta del BCE.

Cuerpo destacó, en todo caso, el «excelente trabajo» de Lagarde desde el inicio de su mandato y también ante la «complicada situación» actual marcada por la evolución de los precios de la energía y su «traslación a los precios e inflación en la zona euro».

«Veremos cómo se mueve este contexto en los meses que vienen», enfatizó Cuerpo, para después señalar que ha habido «buenas noticias» al respecto «en las últimas semanas», antes de que «en los últimos dos días» haya vuelto a «aumentar otra vez la volatilidad y la incertidumbre» como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

«Veremos cómo se desarrolla esto y si de verdad podemos considerar este episodio como pasado con unas expectativas de inflación ancladas que también permitan al Banco Central Europeo dar un paso más o pasar página y, por lo tanto, a la propia presidenta también plantearse otro tipo de cuestiones», aseguró.

En su entrevista, Lagarde abrió la puerta a presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027, pero, precisamente, «siempre que no haya grandes turbulencias económicas», dado que su objetivo principal al frente del BCE es «mantener la estabilidad de los precios».

«Dado que ahora volvemos a atravesar un periodo de turbulencias, considero que la capitana del barco del BCE debe permanecer a bordo», afirmó al diario económico francés ‘Les Echos’. EFE

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(foto)(vídeo)