España cree que normalización de la relación del FMI con Venezuela se formalizará en días

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Washington, 16 – El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, abr (EFE).Carlos Cuerpo consideró este jueves que la normalización de relaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Venezuela es algo que se podría dar a conocer en cuestión de días.

«Creo que seremos capaces de llegar a esa mayoría (en el seno del directorio ejecutivo del Fondo) y que lo conoceremos en los próximos días», indicó Cuerpo en un encuentro con periodistas durante las reuniones de primavera de FMI y el Banco Mundial que se celebra en Washington esta semana.

Sobre los plazos para que esto se formalice, algo que debe contar con el apoyo de los países presentes en el Directorio Ejecutivo del FMI, el vicepresidente español apuntó: «no le puedo decir, pero creo que durante estos días de las asambleas deberíamos conocer el resultado»

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró durante esta semana de reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial que el Fondo estaba trabajando en adoptar un rol de apoyo al país sudamericano tras la detención de Nicolás Maduro en enero y la mejora de relaciones de la Administración Trump con el gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de sanciones al Banco Central de Venezuela, así como a otras tres entidades bancarias del país.

«España ha apoyado desde un primer momento la normalización de relaciones del Fondo con Venezuela, entre otras cosas porque ayudaría -es otro paso en términos financieros- a normalizar la situación en Venezuela», añadió Cuerpo.

El FMI interrumpió las relaciones con Venezuela en 2019 y los problemas de reconocimiento institucional obstaculizaron todo apoyo del organismo multilateral, algo que ahora podría cambiar y permitir a Caracas el acceso a instrumentos de financiación multilateral. EFE

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