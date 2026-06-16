España critica los recortes del presupuesto de la UE e insiste en nueva deuda conjunta

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Bruselas, 16 jun (EFE).- España criticó este martes los recortes «adicionales» que plantea el nuevo borrador de presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, al tiempo que insistió en la necesidad de «ampliar» las cuentas comunes, introducir nuevas emisiones de deuda y elevar la dotación de los fondos agrícolas y regionales.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, trasladó al resto de socios comunitarios la posición española sobre la última propuesta elaborada por Chipre como presidencia de turno de la UE hasta julio, que incluye un recorte del 2 % sobre el tamaño global del presupuesto.

«Estamos dispuestos a trabajar para aumentar y ampliar el nivel de ambición pero los recortes adicionales introducidos en la caja de negociación son un verdadero ‘no go’ (inviables)», expresó durante una reunión de ministros de Asuntos Europeos en Luxemburgo.

El borrador chipriota, que también será discutido a nivel de líderes al final de esta semana suaviza pero mantiene los recortes planteados por Bruselas en los nuevos planes nacionales con los que los Estados miembros absorberán las ayudas de la PAC y de la Política de Cohesión y además reduce casi un 4 % la dotación prevista para el novedoso Fondo de Competitividad y para el programa Global Europe, sobre la acción exterior del bloque.

En este contexto, España se «reafirma» en las peticiones de los denominados Amigos de la Cohesión, grupo formado por 16 países que piden aumentar los fondos previstos para la PAC y la Cohesión, con el objetivo de acordar un presupuesto «verdaderamente ambicioso».

Para lograr un presupuesto más elevado, Sampedro apuntó que España está «dispuesta» a trabajar para introducir nuevas fuentes de ingresos en las cuentas comunes, a retrasar el pago de la deuda del fondo de recuperación y a realizar nuevas emisiones de deuda.

Por otro lado, el secretario de Estado para la Unión Europea español dijo que el recorte previsto por la propuesta chipriota para el Fondo de Competitividad es «difícilmente comprensible» y argumentó que el club no debe «olvidar» la apuesta por la transición «verde, digital y social» además de apoyar la seguridad y la defensa.

Con respecto a la dotación para el programa de acción exterior, Sampedro apuntó que Latinoamérica y el Caribe serían la región «más perjudicada» por el recorte a pesar de contar con la mayor ejecución del presupuesto vigente. También valoró como «difícil de entender» la disminución planteada para el Mediterráneo y Oriente Medio.

«Este es el primer debate sobre cifras, pero esperamos que juntos podamos reequilibrar el nivel de ambición en los próximos meses», sentenció al cierre de su intervención.

Los planes nacionales que incluirán los fondos regionales y agrícolas cuentan con una asignación global de 770.000 millones en la propuesta chipriota, levemente inferior a la propuesta original de la Comisión Europea.

Por su parte, la dotación del Fondo Europeo de Competitividad, un nuevo programa con el que la UE quiere financiar inversiones en tecnologías clave para las transiciones verde y digital, pasa de casi 398.000 millones en la propuesta de Bruselas a 383.000 millones en el documento que estudiarán estos días los Veintisiete (incluidos casi 150.000 millones del programa Horizonte Europa, centrado en la investigación).

Por otro lado, la dotación para Global Europe, centrada en la acción exterior del bloque, se ve reducida desde los 190.000 millones que planteó la Comisión a los 182.600 millones que propone Chipre.

En total, el nuevo borrador supone un recorte de casi el 2 % (32.800 millones de euros) en comparación con el que puso sobre la mesa el Ejecutivo comunitario hace un año, lo que supone un presupuesto para siete años de 1,73 billones (a precios constantes de 2025). EFE

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