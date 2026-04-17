España defiende el turismo como una herramienta de paz y convivencia frente a la guerra

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Viena, 17 abr (EFE).- La secretaria de Estado de Turismo de España, Rosario Sánchez, ha asegurado este viernes que el turismo es un elemento «clave para la estabilidad global» y un instrumento de paz e intercambio cultural, y ha indicado que es aún impredecible el efecto en el sector de la guerra en Irán.

Sánchez ha defendido el multilateralismo la «como mejor forma de ofrecer una respuesta europea responsable y coordinada ante la actual situación geopolítica, frente al unilateralismo que emprende guerras ilegales».

La secretaría de Estado reiteró en un comunicado la posición del Gobierno de España con el «no a la guerra» y la defensa del derecho internacional, y afirmó que el turismo es «un instrumento de paz, tolerancia, convivencia e intercambio cultural» entre países, y también un «sector clave para la estabilidad global».

Sánchez indicó su departamento está analizando el impacto de la guerra en el sector junto con las 33 oficinas de Turespaña en el exterior, y dijo que todas coinciden en destacar la incertidumbre y en que el efecto dependerá de la duración del conflicto.

La representante española también abogó por la cooperación como la «mejor forma de ofrecer una respuesta europea responsable y coordinada» ante la inestabilidad global.

Sánchez defendió también el impulso a los Combustibles de Aviación Sostenibles SAF, que permiten reducir las emisiones de CO2 del sector de la aviación sin modificar significativamente los motores de los aviones, como herramienta para reducir la dependencia energética, descarbonizar la aviación y reducir las emisiones. EFE

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