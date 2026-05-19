España defiende en la Asamblea de OMS sistemas sanitarios fuertes y la cooperación

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Ginebra, 19 may (EFE).- La ministra de Sanidad de España, Mónica García, defendió este martes en la Asamblea Mundial de la Salud la convicción de que la salud global debe basarse en la ciencia, y que se requieren sistemas públicos fuertes y cooperación internacional.

«Porque si los virus no conocen fronteras tampoco deberían conocerlas la solidaridad, la evidencia científica o la defensa de la vida», proclamó en el segundo día de reuniones de la Asamblea, que constituye el órgano de toma de decisiones más importante de la OMS y que está formado por sus más de 190 países miembros.

La ministra recordó a la audiencia que España afrontó recientemente la crisis internacional surgida del brote de hantavirus en un crucero y que en ese momento decidió cooperar con la OMS, coordinar con decenas de países (con nacionales entre los pasajeros y tripulantes) y poner a disposición sus recursos sanitarios, científicos y logísticos para la solución de esta crisis.

«No preguntamos de dónde venían esos pasajeros antes de atenderles. Entendimos que, cuando llega una crisis, la única prioridad posible es la humanidad», recalcó.

Por otra parte, destacó el compromiso de España con el Tratado de Pandemias, un acuerdo internacional que se negocia desde 2022 en el seno de la OMS, pero que no ha podido ser finalizado porque está pendiente un anexo que resulta clave para que el resto funcione.

Se trata del anexo que crea el sistema que regularía el acceso a los patógenos (virus, bacterias, muestras biológicas u otros) en caso de un brote infeccioso y cómo se repartirían los beneficios que se obtengan de tal información biológica, que puede servir de base para el desarrollo de fármacos, vacunas o pruebas de diagnóstico.

García dijo que el nuevo brote de ébola que se está produciendo en la República Democrática del Congo pone de relieve nuevamente la importancia de ese Tratado de Pandemias.

Finalmente, la ministra señaló que no se puede hablar de salud global ignorando el sufrimiento de la población civil en Gaza y en el Líbano, ni la crisis humanitaria en Sudán o el conflicto en el Golfo Pérsico.

«No hay salud posible bajo las bombas. No hay salud posible entre las ruinas. No hay salud global sin paz y sin derechos humanos», aseveró. EFE

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