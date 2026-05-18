España defiende la excelente relación con México ante el próximo viaje de Felipe VI

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Madrid, 18 may (EFE).- El ministro español de xteriores, José Manuel Albares, consideró un hecho «extraordinariamente positivo» la visita del rey a México para presenciar el partido entre España y Uruguay en la fase de grupos del Mundial de 2026 y ensalzó «las excelentes» relaciones entre ambos países frente a quienes se dedican a «frivolizar» con la política exterior.

Albares ofreció una rueda de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, en la que respondió también sobre las invitaciones cursadas a Felipe VI por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ese encuentro, que se disputará el 26 de junio.

«Lo valoro como algo muy positivo, extraordinariamente positivo, y me he alegrado al conocer que la presidenta de México lo valora exactamente igual», remarcó Albares.

El responsable de la diplomacia española destacó que las relaciones entre ambos países se encuentran en «un momento realmente excelente» en el que todas las instituciones están realizando «esfuerzos», empezando por la Casa Real.

A renglón seguido, el ministro afirmó que Felipe VI «hace gestos también para que esa relación con el pueblo hermano de México sea lo que quieren los españoles».

«Uno no puede frivolizar nunca en política exterior», lamentó Albares en alusión al reciente viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, donde provocó una polémica política y de regreso en España llegó a definir al país americano como «profundamente violento y peligroso».

El ministro recordó que visitó México hace unas semanas con «una agenda pública» de «gran densidad» y que fue conocida con antelación, y señaló que mantuvo un almuerzo con la presidenta mexicana, quien le ratificó su deseo de «tener esa relación tan estrecha» que mantienen ambos países «en estos momentos».

Ante una eventual intervención militar de Estados Unidos en Cuba y la crisis que atraviesa la isla, el ministro reiteró que la posición de España es la del respeto al derecho internacional e integridad territorial.

Sostuvo Albares que cualquier decisión que se tome sobre el futuro de Cuba la debe tomar «libremente el pueblo cubano».

«El pueblo de Cuba, igual que el pueblo mexicano es un pueblo hermano del pueblo español y por lo tanto lo que queremos para ellos es lo mismo que lo que quiero para el pueblo español», añadió. EFE

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