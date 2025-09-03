España defiende la lucha contra el narcotráfico con métodos policiales, nunca militares

Madrid, 3 sep (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló este miércoles que España siempre va a estar a favor de todas las políticas para erradicar el narcotráfico, pero con métodos civiles y policiales, que es como se hace, y nunca con medios militares.

Albares se pronunció así en una entrevista de la radioemisora Onda Cero al ser preguntado por el ataque de las fuerzas armadas norteamericanas a una embarcación que, según EE.UU., trasladaba drogas en el Atlántico.

Es el primer golpe que Estados unidos da por medio de la fuerza militar que desplegó cerca de las costas de Venezuela recientemente, causa de una fuerte tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El ministro español señaló que, por ahora, la única información sobre lo sucedido es la facilitada por el Gobierno de Donald Trump, e insistió en que la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad, pero España usa siempre medios policiales y civiles, y nunca militares.

Preguntado sobre si considera que hay alguna vinculación entre el Gobierno de Venezuela con el narcotráfico, apuntó que éste es un fenómeno extendido en América Latina y que España apoya a todos los gobiernos que lo combaten abiertamente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del grupo criminal Tren de Aragua durante un «ataque cinético» contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

El presidente norteamericano publicó en la red Truth Social un vídeo del Comando Sur del Ejército estadounidense donde se observa una embarcación siendo monitoreada segundos antes de ser eliminada con un misil.

«Operan bajo el control de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos», acusó Trump en un comunicado. EFE

