España defiende rol de la AIE en lucha contra cambio climático frente a «amenazas» de EEUU

4 minutos

París, 18 feb (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, salió en defensa este miércoles del papel de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en la lucha contra el cambio climático frente a las «amenazas» de Estados Unidos de abandonarla si sigue desviándose de su objetivo inicial.

En declaraciones a la prensa en París, donde participaba en la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Aagesen rechazó el tono de confrontación de Estados Unidos y reivindicó la vía europea basada en el conocimiento científico, el diálogo y los resultados tangibles.

«La visión de Europa y la visión de España es que nosotros no actuamos en estos contextos multilaterales con amenazas, sino con conocimiento científico, con rigor, con datos y con resultados, y venimos a contarlos», afirmó Aagesen.

La ministra defendió que la agenda climática es también una agenda de seguridad y apostó por la cooperación multilateral.

Aagesen reaccionó así a la dura carga del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, contra las posturas de la AIE en materia climática, ya que, según él, han hecho que este organismo se desvíe de su cometido en la última década. «No necesitamos a la Agencia Internacional de la Energía como grupo de defensa del clima», advirtió hoy en declaraciones a la prensa en París.

Frente a ese postura, según explicó Aagesen, la posición española pasa por «invitar a que otros se sumen a esta apuesta clara, que es una apuesta ganadora y responsable tanto para el clima como para la competitividad de nuestro tejido productivo, industrial y nuestros hogares».

La ministra aseguró que no habrá «choque» por parte de Europa, ya que la Unión Europea seguirá avanzando en su agenda verde, que definió como «una agenda de oportunidad y de prosperidad».

En ese sentido, insistió en que los espacios multilaterales y de diálogo «no son lugares para amenazar», sino para «seguir construyendo consensos». «Somos una gran mayoría los que queremos seguir construyendo y eso es lo que vamos a expresar durante estos dos días» de la ministerial de la AIE, señaló.

La ministra ha calificado de «muy importante» la reunión esta reunión ministerial de la AIE, al subrayar que se trata de una institución que analiza los datos «con rigor y transparencia» en un momento en el que el cambio climático y la energía representan «el mayor desafío de nuestro tiempo».

La seguridad energética centrará los debates de la AIE, tras las recientes citas de líderes de la UE en Bruselas y del mundo en Múnich (Alemania), y se aborda desde tres pilares: sostenibilidad, competitividad y precios asequibles.

Según explicó, en la reunión de París se está abordando la electrificación sobre tres pilares —sostenibilidad, competitividad y seguridad—, junto a la resiliencia de las infraestructuras frente a fenómenos extremos. «El cambio climático está aquí; no hay más que mirar por la ventana», afirmó, aludiendo a las inundaciones en Colombia, episodios en Francia y a las nueve borrascas consecutivas registradas en España.

Y frente a quienes ponen el foco en el coste de la transición ecológica, la vicepresidenta defendió que «es mucho mayor el ahorro que el coste». A su juicio, invertir en eficiencia energética «no es un gasto, sino una inversión con un rédito muy positivo»: en forma de precios más competitivos, fortalecimiento del tejido industrial y crecimiento económico.

Por ello, defendió reforzar infraestructuras resilientes y acelerar la transformación energética para reducir emisiones y ganar competitividad.

Como ejemplo, destacó que España se sitúa entre las economías que más crecen y entre las que cuentan con precios energéticos más asequibles en Europa. «Somos un modelo en el que se fijan muchos otros Estados europeos y no europeos», afirmó.

Finalmente, la ministra enmarcó la transición energética como un ejercicio de responsabilidad ante la evidencia científica. «El cambio climático es la mayor amenaza que tenemos por delante. Anticiparnos nos permitirá estar mejor preparados. Esa es nuestra apuesta», concluyó. EFE

(foto) (vídeo) (directo)

cat-ac/crf