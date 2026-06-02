España defiende una mayor vinculación de América Latina y el Caribe con la OCDE

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París, 2 jun (EFE).- España defendió este martes una mayor vinculación entre América Latina y el Caribe y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al considerar que el fortalecimiento de esa relación es estratégico para ambas regiones.

«Nos encontramos ante un contexto internacional marcado por profundas transformaciones geopolíticas, tensiones comerciales, fragmentación económica aceleradas, transiciones digitales verdes de todo tipo. Pero también estamos ante una etapa en la que América Latina y el Caribe tienen una relevancia estratégica creciente, una etapa llena de oportunidades», dijo la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo.

La responsable española se manifestó en ese sentido durante su discurso de clausura del 18º Foro Económico para Latinoamérica y el Caribe que se celebró hoy en la sede la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París.

En ese escenario, Sumelzo destacó que la región latinoamericana reúne activos fundamentales para el siglo XXI, entre ellos su biodiversidad, recursos estratégicos, capacidad agroalimentaria y una población joven y dinámica.

Sostuvo que América Latina y el Caribe comparten con la OCDE valores como el multilateralismo, la democracia y la cooperación internacional, lo que refuerza la importancia de profundizar los vínculos entre ambas partes.

Sumelzo afirmó que los debates desarrollados durante el foro evidencian tanto el potencial transformador de la región como los desafíos que enfrenta en materia de competitividad, integración en cadenas globales de valor, financiamiento para el desarrollo, infraestructura y transición energética y digital.

Señaló que ninguna de esas transformaciones puede afrontarse de manera aislada y subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la cooperación regional y consolidar marcos regulatorios predecibles que favorezcan la inversión y el crecimiento sostenible.

La secretaria de Estado destacó además el papel del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe, que este año celebra su décimo aniversario, y lo calificó como una de las herramientas más valiosas para impulsar la cooperación entre la organización y la región.

Asimismo, reconoció el trabajo de Costa Rica y Uruguay como actuales copresidentes del programa y valoró la contribución de los países que ejercieron anteriormente esa responsabilidad.

Durante su intervención, recordó que España acogerá el próximo 1 de julio en Madrid el Diálogo Ministerial OCDE-América Latina y el Caribe, encuentro que buscará definir una visión compartida sobre la relación entre ambas partes para la próxima década.

La cita se desarrollará en un año especialmente significativo para España, que ejerce la secretaría ‘pro tempore’ de la Conferencia Iberoamericana y será sede de la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para noviembre en Madrid.

Sumelzo explicó que el objetivo de esa cita será fortalecer la cooperación en ámbitos como la integración regional, la financiación para el desarrollo, la transformación digital, la inteligencia artificial y el fortalecimiento institucional.

Al concluir su intervención, la secretaria de Estado afirmó que el décimo aniversario del programa regional no debe limitarse a una conmemoración, sino marcar el inicio de una nueva etapa de mayor ambición política, integración regional e impacto en las políticas públicas.

«Para ello pueden contar con España», señaló, al reiterar el compromiso de su país con el fortalecimiento de la relación entre la OCDE, América Latina y el Caribe. EFE

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