España dejó a Finlandia en enero como único país de OCDE con un paro de al menos el 10 %

París, 12 mar (EFE).- Finlandia fue en enero el único país de la OCDE con una tasa de paro de doble dígito, en concreto del 10 %, después de que en España bajara dos décimas ese mes al 9,8 %, aunque sigue siendo todavía uno de los que está más alejado de su mínimo histórico, que se dio en mayo de 2007, antes de la crisis financiera, con un 7,9 %.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este jueves los datos de sus países miembros, explicó que en enero el desempleo bajó en once países de los 33 para los que hay cifras actualizadas, mientras que aumentó en Colombia, Dinamarca, Noruega y Turquía.

En el caso de Colombia, el ascenso fue de tres décimas al 8,8 %, la tercera cifra más elevada después de la de Finlandia y España. El país sudamericano había registrado en noviembre el mínimo histórico de la serie de la OCDE, que comienza en 2001.

La tasa de paro de Finlandia ha sido desde octubre de 2025 superior a la de España, que antes de eso y durante muchos años había sido el miembro de la OCDE con la más alta. España no había bajado del listón del 10 % desde marzo de 2008.

En el otro extremo, los países con el menor nivel de desempleo en enero fueron México (2,6 %, sin cambios respecto a diciembre), Japón (2,7 %, una décima más) y Corea del Sur (3 %, tres décimas menos).

Pese a ser el miembro del conocido como el «club de los países desarrollados» con el menor paro, México estaba todavía tres décimas por encima del que fue su mínimo histórico, en agosto de 2001.

En el conjunto de la OCDE, la tasa de desempleo se mantuvo estable en enero en el 5 % y está a ese nivel o ligeramente por debajo desde abril de 2022. De hecho, alcanzó el nivel más bajo de la serie en junio de 2023 con el 4,8 %. EFE

