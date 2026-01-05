España denuncia ante la ONU un «precedente muy preocupante» para la paz

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- España denunció este lunes que las acciones como la intervención estadounidense en Venezuela son «un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional», y recordó que «los recursos naturales del país son parte de su soberanía».

El embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez Hernández, se expresó en este sentido con motivo de la reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre la intervención militar de EE.UU. en Venezuela. EFE

