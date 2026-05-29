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España denuncia las inaceptables violaciones del derecho internacional por parte de Rusia

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Madrid, 29 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este viernes su «firme» condena por la incursión y posterior explosión de un dron ruso en territorio rumano y denunció las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia, que calificó de «inaceptables».

El dron ruso se estrelló la pasada madrugada contra un edificio residencial e hirió a dos personas en la ciudad rumana de Galati, situada a orillas del Danubio y cerca de las fronteras con la República de Moldavia y de Ucrania.

El aparato impactó en el décimo piso del edificio de viviendas, y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas, de las que dos resultaron heridas.

Sánchez expresó su «firme» condena por este hecho y trasladó su solidaridad con los civiles afectados, con Rumanía y su pueblo.

«Las violaciones del derecho internacional por Rusia son inaceptables. España sigue comprometida con el flanco Este y la seguridad de sus aliados», escribió Sánchez en la red social X. EFE

eaa/ram/cma/lss

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