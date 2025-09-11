The Swiss voice in the world since 1935

España destaca en los Cartoon Forum Tributes 2025 con dos nominaciones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 11 sep (EFE).- España se perfila como uno de los protagonistas de la 36º edición del Cartoon Forum, el principal certamen europeo dedicado a las series de animación, que se celebrará del 15 al 18 de septiembre en Toulouse (sur), con dos de sus empresas entre los finalistas a los premios que reconocen a las figuras europeas más relevantes del sector.

La participación española incluye cinco series presentadas y la nominación de Radio Televisión Española (RTVE) y Liquid Rock Entertainment a los Cartoon Forum Tributes, situando a España entre los países con presencia destacada en las categorías de premios.

El Cartoon Forum reunirá este año 75 proyectos procedentes de 20 países que suman 396 horas de programación y un presupuesto total de 339,5 millones de euros, según un comunicado de Cartoon, la asociación organizadora del evento.

La selección mantiene el predominio de contenidos infantiles y familiares, que representan el 80 % de los proyectos, mientras que un 20 % se destina a adolescentes y adultos, consolidando la diversificación de audiencias en la animación europea.

La técnica 2D continúa siendo la más utilizada, presente en el 68 % de las series, y un 37 % de los proyectos incluyen protagonistas femeninas o historias con perspectiva de género.

Entre los finalistas españoles, RTVE compite en la categoría de Broadcaster del Año por su apuesta por la animación en Clan y su participación en coproducciones como ‘Samuel’, ‘El diario de Alice y Yo’, ‘Elvis Riboldi’.

Por su parte, Liquid Rock Entertainment opta al premio de Inversor/Distribuidor del Año por su labor en distribución y coproducción de series como ‘Los exploradores secretos’ y ‘Superthings: Rivals of Kaboom’.

El resto de los finalistas incluyen empresas de Dinamarca, Francia y Reino Unido, mientras que la categoría de Productor del Año enfrenta a estudios de Bélgica, Polonia, Francia y Alemania.

Además de los premios, el foro incluirá iniciativas como Fill the Gap, que ofrece a antiguos participantes la oportunidad de completar la financiación de sus proyectos, y Animated UK Meets Europe, destinada a fomentar la colaboración entre estudios británicos y europeos.

El programa formativo Coaching Programme y Toons d’Ici permitirá a más de 80 jóvenes talentos de 13 escuelas de animación y artes de la región de Occitania (sur) participar en talleres y presentaciones de proyectos. EFE

irr/cat/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR