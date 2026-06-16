España destina 29 millones de euros a la asistencia técnica de la Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 16 jun (EFE).- El Gobierno español aprobó este martes un gasto algo superior a los 29 millones de euros (33,6 millones de dólares) para que la empresa de titularidad pública Sociedad Mercantil Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) se encargue de la asistencia técnica de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en Madrid.

La asistencia técnica se prestará a la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo para la contratación de los servicios y suministros principales que resulten precisos para la preparación y organización de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, prevista los días 4 y 5 de noviembre.

Esta cumbre se configura como el principal instrumento de cooperación internacional entre los países de la comunidad iberoamericana al reunir con periodicidad bienal a 22 Estados de América Latina y Europa de habla hispana y portuguesa, recuerda el Ejecutivo en un comunicado.

Asimismo, resalta que esta cita conlleva un amplio despliegue logístico y operativo y supone un evento de gran importancia para la imagen y los intereses de España. EFE

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